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Sinop'ta bozayı araştırması

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10.

Bölge Müdürlüğünce, Sinop il genelinde yaşamını sürdüren boz ayıların beslenme alışkanlıklarının dışkılarından belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


DKMP 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Av Yaban Hayatı Şubemiz koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında ekibimiz, yoğun bozayı popülasyonunun bulunduğu Türkeli'ye bağlı Çatak köylerinde incelemelerde bulundu. Bu bölgelerden topladığımız boz ayı dışkısı numunelerini Ankara Hacettepe Üniversitesine gönderdik. Boz ayılara ait dışkılardan, bu hayvanların beslenme alışkanlarının tespit etmeye çalışacağız” ifadeleri kullanıldı.


Bölgeye foto kapanlar da kuran ekipler, boz ayıların hareketlerini yakından takip edecek. İnsan-bozayı çatışmasının boyutunun da ortaya konulması hedeflenen inceleme sonucunda ilerleyen süreçte atılması gereken adımlar tespit edilecek.

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