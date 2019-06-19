Sinop'ta camiler çocuklar ile şenlendi

Sinop'ta Yaz Kur'an kursları başlamasıyla camiler çocuklar ile şenlendi. Kurslarda yaz boyunca dini eğitimlerini alacak olan çocuklar aynı zamanda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kendileri için oluşturulan spor alanlarında hoşça vakit geçirecekler.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde düzenlenen yaz kuran kursları dün Sinop Alaaddin Camisi avlusunda gerçekleştirilen törenle başladı. Yaz Kur'an kursları açılış törenine Sinop İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, İl Müftü Yardımcısı Abdullah Söylemez, Sinop Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, görevli İmam-Hatipler, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı.

Törende bir konuşma yapan İl Müftüsü Ali Hayri Çelik; “Diyanet İşleri başkanlığımız “Camide çocuk sesi vatanımın neşesi” parolasıyla Türkiye'deki bütün camilerimize bütün Kur'an kurslarımıza misafir etmek üzere hazırlandı. Peygamber Efendimiz aleyhisselatu vesselam bir Hadis-i Şeriflerinde 'Kim çocuğuna Kur'an öğretirse kıyamet günü ona ve anne babasını altından bir taç giydirilir' buyurmaktadır. Sizler Kur'an-ı Kerim öğrendiğinizde kıyamet gününde anne ve babalarınızın başına altından bir taç giydirmiş olacaksınız" dedi.

İl Müftüsü Ali Hayri Çelik'in konuşmasının ardından çocuklara yapılan ikramdan sonra çekinilen hatıra fotoğrafı ile yaz Kur'an kursu açılışı sona erdi.