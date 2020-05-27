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Sinop'ta camiler dezenfekte ediliyor

Yeni tip korona virüs dolayısıyla cemaatle namaz kılınması yasaklanan camiler 29 Mayıs Cuma günü itibariyle yeniden ibadete açılıyor.


Sinop'ta açılış öncesi camilerde Sinop Belediyesi tarafından dezenfekte ve hijyen çalışması seferberliği devam ediyor. Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 15 Mart tarihinden itibaren camilerde cemaatle namaz kılma yasağı getirilmişti. Sinop'ta da 29 Mayıs Cuma namazıyla birlikte camiler yeniden ibadete açılacak.


Konu ile ilgili Sinop Belediyesinden yapılan açıklamada, “Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz 29 Mayıs itibarıyla kademeli olarak yeniden ibadete açılacak olan camilerimizde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor. Cami avluları ve şadırvanları da yıkayan ekiplerimiz; ibadetin güvenli ve sağlıklı şekilde başlaması için ayrıntılı temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan kentimizin muhtelif yerlerinde de yıkama ve dezenfeksiyon çalışmalarımız aralıksız devam ediyor” denildi.

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