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Sinop'ta çatı yangını

Sinop’ta bir iş yerinin çatısında çıkan yangın kısa süreli panik oluşturdu.

Sinop'ta bir iş yerinin çatısında çıkan yangın kısa süreli panik oluşturdu.


Edinilen bilgilere göre, Sinop'ta öğle saatlerinde bir iş yerinin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.


İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakika süren çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Yangın sonrası çatıda maddi hasar oluştu.

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