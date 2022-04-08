Sinop'ta ÇED toplantısında tartışma

Sinop'un Ayancık ilçesinde balık çiftlikleri için yapılan ÇED toplantısında tartışmalar yaşandı.

Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Çaylıoğlu Köyü Limanı'na yapılmak istenen üç ayrı balık çiftliği için Ayancık Halk Eğitim Merkezi'nde Çevre Etki Değerlendirme(ÇED) toplantısı düzenlendi. İddiaya göre, toplantıdan geç haberleri olan bölge halkı, toplantı salonuna giderek raporun onaylanmasını engelledi. Toplantıda 3 ayrı şirketin farklı bölgelere yapmak istediği 1 adet bin tonluk ve 2 adet 4 bin tonluk balık çiftliği için ÇED görüşmesi yapılacaktı. Bölge halkı, doğaya zarar verilmesine göz yummayacaklarını belirterek, aynı gün içinde görüşülecek 3 oturumu da engelledi. Yapılan ÇED toplantısına Ayancık Çaylıoğlu Köyü Derneği, Çaylıoğlu Köyü Direniş Platformu, Ayancık Türkiye İşçi Partisi İlçe Örgütü, Ayancık Emek Partisi İlçe Temsilcileri, Ayancık Eğitim-Sen ile birçok sivil toplum örgütlerinden temsilciler ile köylüler katıldı.

“Bir tanemiz bu balıktan yiyemeyeceğiz”

Toplantıyı engelleyen grup arasında görüşlerini belirtmek için mikrofonu alan bir vatandaş, yapılacak projeyi iki aydır incelediğini belirterek, “Bu bizim için inanın çok önemli bir şeydi. Bakın bu süreçte sadece bir Çaylıoğlu köyü sorunu değil, Ayancık, Ayancık köyü, Helaldı, Ayvazı tamamıyla bu çevrenin sorunu. İnanın ben şahsıma söylüyorum, buradan çıktım Trabzon'a kadar, inanın kimseye faydası dahi yok bizim memleketimize, burada şimdi çiftlik balığı yetişecek. Bir tanemiz bu balıktan yiyemeyeceğiz, neden? Çünkü 150 liraya gelecek bu balık bize. Artı denizde bunlar GDO'lu balık üretecek. Biz bunun araştırmalarını iki aydır yapıyoruz. Sonrası, inanın bu balık denizde çiftleşecek. Balığımızın adı rengi değişecek, görmediğimiz balıklar çıkacak. Biz yapmanıza karşı değiliz, devletimize hiç karşı değiliz. Millet varsa devlet olur, devlet varsa millet olur. Yatırım bizim her şeyimiz ama tamamıyla karşıyım” diye konuştu.

Bir diğer vatandaş ise, “Hasta olmayan balıklar da etkilenecek, insanlar da etkilenecek. Kafesler kuracaksınız, çok büyük bir alanı kafeslerle donatacaksınız. Orada balıkçılık olmayacak, kıyı balıkçılığı olmayacak. Dünyada denizi koruyan kıyı balıkçılardır. Kıyı balıkçılığını öldüreceksiniz, bırakın halkın yemesini tam tersine tamamen balıksızlığa mahkûm edeceksiniz” ifadelerini kullandı.