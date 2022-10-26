Sinop'ta çeltik kurutma işlemleri sürüyor

Türkiye'de çeltik üretiminde 6. sırada bulunan Sinop'ta çeltik hasadı bir yandan sürerken, çiftçiler tarlalarından topladıkları çeltikleri kurutma işlemlerini yapıyor.

Sinop'ta 4 aylık bakımın ardından çeltik üretimi yapan çiftçiler emeklerinin karşılığını alıyor. Tarlalardaki suyun kurutulmasıyla araziye giren biçerdöver yardımıyla toplanan mahsuller römorklara yükleniyor. Hasadın son günleri yaklaşırken çiftçiler bir yandan da topladıkları ürünün nem oranlarının uygun seviyelere inmesi için ısıyla buluşturuluyor. Kurutma makinasında nemi düşürülen çeltikler ise son aşama olarak fabrikada elenerek yemeye hazır hale getiriliyor.

Mertoğlu köyünde çeltik üreticisi Doğan Doğan, sezonun güzel geçtiğini belirterek kurutma işlemlerinin de bir yandan sürdüğünü söyledi. Doğan, “Hayırlısıyla hasadımızı yaptık, iklimler de güzel gitti bu günlerde. Kurutma makinesiyle kurutturuyoruz. Hasadımız güzeldi, ilgilenirseniz güzel olur. İklim iyi gitti, fiyatlar da güzel. Yakıt gübre biraz pahalıydı ama misliyle verilen fiyatlarla ikiye bile katladı kârını. Zamanında emek ederek yapanlar güzel verim aldı. Genelde 700-800 kilo arası verim alıyoruz, benim tarlamda 800-850 kilonun altına inmedi dönümde” diye konuştu.

Çeltik kurutma faaliyeti gösteren İsmail Kümeç, “Çeltiği hasat yapıyorlar tarlada, buraya götürüyorlar. Sırası geleni kurutmaya koyuyorum rutubetini alıyorum. Nemini 14-15'lere düşürüyorum, buradan da tüccarlara satmaya götürüyorlar. 4-5 saatte 15 ton malı kurutabiliyoruz, rutubetine göre tabi 10 saati de bulabiliyor. 20-22 nemli geldiğinde 5-6 saatte kuruyor. Yoğunluk çok, kurutamadığımız gidenler de var, 3-4 günden beri bekliyorlar” şeklinde konuştu.

Kurutma işleminin ardından fabrikada elenen çeltiklerin 1 saat sonra pirinç olarak yemeye hazır hale geldiğini söyleyen Kümeç, “Ben kuruttuktan sonra fabrikaya gidecek, direk pilav olabiliyor yani. Ben burada biçip kuruttuğum malı eletirsem fabrikada, 1 saat sonra pirinç olarak yiyebilirsiniz. Ama eskiden öyle değildi, 15-20 gün karıştırıyorduk makinalar yokken. Ama şimdi teknoloji gelişti” dedi.