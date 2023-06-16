Sinop'ta Cephe Sağlıklaştırma Projesi

Nazım Maviş, Sinop Atatürk Caddesi'ndeki Cephe Sağlıklaştırma Projesi'nin Sinop'a yeni bir çehre kazandıracağını söyledi.

Sinop'un tarih, kültür ve medeniyetini yeniden gün yüzüne çıkaran Kent Meydanı Projesi'nin ardından, Atatürk Caddesi'ndeki cephe iyileştirme çalışmaları da start aldı. Çalışmalara ilişkin bilgiler paylaşan Nazım Maviş, Kent Meydanı Projesi ile tarihi dokuyu engelleyen tüm yapıların yıkıldığını ve tarihi saat kulesinin de bulunduğu Sinop Kalesi'nin ihtişamlı görünüme kavuştuğunu belirtti.

Maviş, Atatürk Caddesi'nde yer alan binaların da meydana uyumu için dış cephe iyileştirme çalışmalarının başladığını belirtti. Maviş çalışmaların tamamlanmasıyla Sinop'ta sahile inen Atatürk Caddesi'nin Sinop'un tarihine, kültürüne ve medeniyetine uygun bir hale getirileceğini vurgulandı.