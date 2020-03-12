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Sinop'ta çevre düzenleme çalışmaları

Sinop Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Aşıklar Caddesi’nde çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Sinop Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Aşıklar Caddesi'nde çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştiriyor.


Sinop Belediye Başkanlığı tarafından daha yeşil, daha güzel bir Sinop sloganıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda harekete geçen Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Aşıklar Caddesi'nde bulunan ağaçların, çalıların budama işlemlerini gerçekleştiriyor. Caddede refüj ve rekreasyon alanlarında ağaç dipleri ve çiçek alanlarını temizleyen ekipler, Sinop'un daha temiz daha güzel bir görünüme kavuşması için emek veriyor.


Sinop'un simgesi palmiye ağaçlarını budayan belediye ekipleri, ağaç diplerini de temizleyerek ağaçların daha sağlıklı büyümelerini sağlıyor.

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