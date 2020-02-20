Sinop'ta çevre temizliği

Sinop Belediyesi ekipleri Gelincik Mahallesi yol kenarlarında temizlik çalışması yürüttü. Ekipler, Sinop Valiliği arkasında çöp konteynerinin yanında yer alan mazgalları temizledi.

Konu ile ilgili Sinop Belediyesinden yapılan açıklamada, “Birlikte yaşadığımız, aynı havayı soluyup aynı sokakları paylaştığımız değerli Sinop halkına önemle rica olunur. Geri dönüşüme uygun atıklarımızı geri dönüşüm istasyonlarına, çöplerimizi en yakın çöp konteynerine atalım. Bugünün küçükleri yarının mimarları geleceğimizin aydınlık yüzleri çocuklarımıza hep birlikte daha yaşanabilir, daha da mutlu bir Sinop bırakalım” denildi.