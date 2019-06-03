Sinop'ta çiftçilerin mağduriyeti giderildi

Sinop'un Karasu Ovası'nda çeltik ekimi gerçekleştiren çiftçilerin su borusu sorunu çözüldü.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mertoğlu Köyü Muhtarı Mustafa Ünal, “Geçmiş yıllarda Devlet Su İşleri tarafından Erfelek Ovası sulama hattı döşenirken müteahhit bazı hatalar yapmış. Bu hatalarında ayıbını kapatmak için üzerine beton dökmüşler. Zamanla bu beton oturdukça çökme yaptıkça boruyu çatlatmış. Bu boru bize sıkıntı açtı. Burasını bir türlü tutturamadık. Yama yaptık uğraştık en sonunda büyük patlak oldu. Büyük patlak olunca bize 20-25 metre civarında 700'lük boru gerekti. Bu boruyu bulma imkanımız yoktu. Bu borunun Sinop Belediye Başkanlığına ait Bektaşağa deposunda bu borudan olduğunu öğrendik. Çeşitli yollara başvurduk. Boruyu almak için uğraştık. 5 dönüm çeltiğin risk altında olduğunu belirttik. Ben en sonunda başkanı ikna ederek boruyu aldık" dedi.

Erfelek Tarım Sulama Kooperatifi Başkanı Bahri Çeliker, “İnşallah bu takılan boru kalıcı bir çözüm olacak. Başla yerlerde sıkıntımız olmazsa burası ömür boyu kalıcı bir çözüm olabilir. 6 kere patladı. Bu bölgeden patlayacağını sanmıyoruz. Ama başka yerden patlar mı bilemeyiz" diye konuştu.

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan ise, “Oradaki sorun bize intikal etti. Çiftçiler bizden boru talep ettiler. Bizim de elimizde boru vardı fakat kısıtlı sayıdaydı. Sinop'un yarın bir gün olağan olumsuz durumunda biz o boruları yedek olarak bulunduruyorduk. 9 günlük tatile giriyoruz. Sorun olmasın diye başka alternatif bir çözüm bulunması konusunda ben onlarla görüşmüştüm. Elimizden borudan verdik sorun çözüldü” diye konuştu.