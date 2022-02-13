İhlas Haber Ajansı

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Sinop'ta çıkan yangında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

Sinop’ta bir evde meydana gelen yangında 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.

Sinop'ta bir evde meydana gelen yangında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.


Sinop'un Durağan ilçesine bağlı Çamlıca köyünde Ali Celil'e ait evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine Durağan Belediyesi itfaiye, sağlık ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangında yaralanan Ali Celil, Kıymet Kocabaş ile 5 yaşındaki oğlu sağlık ekiplerince Durağan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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