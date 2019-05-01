Sinop'ta coşkulu 1 Mayıs kutlaması

Sinop'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Etkinlikler kapsamında Sinop Hamsi Yolu mevkisinde toplanan çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar, İskele Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında çeşitli sloganlar atıldı. Polis tarafından İskele Meydanı girişinde oluşturulan arama noktasında, etkinliğe katılanların üst aramasını yapıldı. Daha sonra, toplanan işçiler, daha önce hayatını kaybeden emekçiler için saygı duruşunda bulundu.

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, CHP İl Başkanı İnan Savaş Yüksel'in katıldığı etkinlikte konuşma yapan KESK'e bağlı Eğitim-Sen Sinop Şube Başkanı Hakan Eker, “Yaşasın özgür, demokratik Türkiye diye haykırıyoruz. Savaşlara hayatların yerinden edilmesine karşı barışta ısrar edenleriz. Biz işçiler, emekçiler, kadınlar, çocuklar, gençler, yoksullar, ezilenler. Bizim merminin fiyatından haberimiz yok. Öğrenmekte istemiyoruz. Biz savaş ve çatışma politikalarıyla ülkenin bugüne geleceğine dair çaresizlik ve inançsızlığa sürükleyenlere karşı buradayız. 1 Mayıs alanından umudu büyütüyor, haykırıyoruz" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından katılımcılar çalan türküler eşliğinde halay çekti. Ardından miting sona erdi.