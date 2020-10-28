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Sinop'ta Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

Sinop’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97.

Sinop'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümü kutlamaları, düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Tören alanında sağlık müdürlüğü tarafından maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıtılırken dezenfektan sıkılarak vatandaşlar tören alanına alındı.


Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu tarafından valilik çelenginin konulmasının ardından, Belediye Başkanı Barış Ayhan tarafından Belediye Başkanlığı çelengi sunuldu. Çelenklerin sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla program sona erdi.


Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 29 Ekim Perşembe günü Sinop Öğretmenevi çok amaçlı toplantı salonunda tebriklerin kabulü ile devam edecek.

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