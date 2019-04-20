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Sinop'ta “Damar Cerrahisinde Gri Alanlar” toplantısı

Sinop’ta Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği tarafından düzenlenen “Damar Cerrahisinde Gri Alanlar” toplantısı gerçekleştirildi.

Sinop'ta Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği tarafından düzenlenen “Damar Cerrahisinde Gri Alanlar” toplantısı gerçekleştirildi.


Bir otelde gerçekleştirilen toplantıya doktorlar ve sağlık çalışanları katıldı. Toplantıda kalp ve damar cerrahisinde önemli noktalar ele alındı. Akciğer damarında oluşan pıhtı tedavisi, kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon arter hastalıkları, toplardamar hastalıkları, şah damar darlıkları, pıhtı engelleyici gibi önemli konulara değinildi.


Burada açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Tanzel Çalkavur, “Biz Ulusal Vasküler ve Endovasküler Derneği olarak son derece aktif bir meslek örgütüyüz. En önemli özelliklerimizden bir tanesi de bugün Sinop' ta bulunmamıza neden olan şey; lokal toplantılarımız yani buradaki meslektaşlarımızla yeniden bilgilerimizi paylaşıyoruz, güncelliyoruz, burada çalışan meslektaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Onların derneği olarak yanlarında oluyoruz. En temel hedeflerimizden bir tanesi de mesleğin başındaki meslektaşlarımıza yeniden bilgi vermek, onların eğitimine katkıda bulunmak” dedi.

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