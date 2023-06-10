Sinop'ta darp edilen genç hayatını kaybetti: 4 tutuklama

Sinop'un Boyabat ilçesinde Ömür Can Erkeçli'yi (30) darp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı. Darp edilen Ömür Can Erkeçli ise hayatını kaybetti.

Olay, Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömür Can Erkeçli ile Asım K., Murat K., Hasan K., İbrahim Muhammet S. ve Yasin M. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ömür Can Erkeçli darp edildi. Vücudunun çeşitli yerlerine darbe alan Erkeçli kanlar içerisinde yerde kalarak yaralandı.

Olayın ardından 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yasin M. serbest bırakıldı. Asım K., Murat K., Hasan K. ve İbrahim Muhammet S. çıkarıldıkları hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ağır yaralanan ve Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi gören Ömür Can Erkeçli de bugün hayatını kaybetti.