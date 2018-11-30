Sinop'ta deniz şehitleri anıldı

Sinop'ta Kırım Savaşı deniz şehitleri çeşitli etkinliklerle anıldı.

Sinop Müzesi bahçesinde düzenlenen anma törenine Sinop Valisi Köksal Şakalar, Belediye Başkanı Baki Ergül, Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Anma töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Törende konuşan Sinop Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Metin Argun, “Hiç şüphe yok ki, binlerce yıllık geçmişe sahip tarihimizde şanlı zaferler kazanmış büyük bir milletiz. Bu zaferleri öğrenip gurur duymamız son derece doğal bir davranış olsa gerek. Fakat tarih sadece zaferlerden başarılardan ibaret değildir. Kimi zaman da felaketler, facialar ve yenilgiler yaşanmıştır bu tarih içerisinde. İşte bizler bugün burada, bunlardan bir tanesini hem de yaşadığımız bu şehirde gerçekleşenini yani Sinop topraklarında şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve saygıyla anmak amacıyla toplandık. Budan tam 165 yıl önce 30 Kasım 1853 tarihinde, Rus donanması tarafından gerçekleştirilen ve donanmamızın yakılarak yok edilmesiyle birlikte yaşanan feci olay Kırım Savaşı'nın önemli aşamasından birisini oluşturmaktadır. Yaşanan bu savaşta Rus donanmasının daha üstün özellikler taşıması sebebiyle bir buçuk saat içerisinde savaşın sonucu belli olmuştu. Osman Paşa'nın filosundaki gemiler ya yakıldı. Ya da havaya uçuruldu. Rus bombardımanı o kadar şiddetliydi ki Osmanlı filosunun arkasında kalan Sinop ile harabeye dönmüştü. Bizler bugün o günün anısına şu anda önünde bulunduğumuz şehitliği ve deniz kenarında bulunan şehitler çeşmesini anıyoruz” dedi.