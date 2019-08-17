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Sinop'ta denizde kopmuş bacak gördü iddiası

Sinop’ta denize giren bir kişinin denizde kopmuş bacak gördüğünü iddia etmesi üzerine güvenlik güçleri araştırma başlattı.

Sinop'ta denize giren bir kişinin denizde kopmuş bacak gördüğünü iddia etmesi üzerine güvenlik güçleri araştırma başlattı.


Edinilen bilgiye göre, Sinop Yuvam Plajı'nda serinlemek için denize giren bir vatandaş denizin içinde kopmuş bacak gördüğünü iddia etti. Bunun üzerine sahil güvenlik ve kıyı emniyeti ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ile kıyı emniyeti ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik arama çalışmalarının ardından herhangi bir sonuca ulaşılamadı.


Olay ise sahilde kısa süreli paniğe yol açtı.

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