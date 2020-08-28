Sinop'ta denize düşen bir kişi boğuldu

Sinop'un Gerze ilçesinde denize düşen bir vatandaş boğularak can verdi.

Edinilen bilgiye göre, yüzme bilmediği iddia edilen İbrahim Gencay (30), saat 14.45'te liman mevkisinde denize girmek istedi. Arkadaşının ‘girme' ısrarına rağmen serinlemek için ayaklarını denize sokan İbrahim Gencay, kayalıklardaki yosunların üzerine basınca kayıp denize düştü. Denizde kaybolan Gencay, bir süre sonra çevredeki vatandaşlar tarafından denizden çıkarıldı. Gencay, sağlık personellerinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Gencay'ın Gerze Orman İşletme Müdürlüğünde çalıştığı öğrenildi. Gerze Cumhuriyet Başsavcısının olayla ilgili inceleme yapmasının ardından Gencay'ın cenazesi Gerze Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.