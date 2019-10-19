İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sinop'ta dernekler denetlenecek

Sinop İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Nurdan Taşkan, Sinop genelindeki 432 derneğin denetleneceğini bildirdi.


Taşkan yaptığı açıklamada, kentte 432 derneği denetleyeceklerini ifade ederek, derneklerin denetim öncesi eksiklerini gözden geçirmelerini istedi. Kentte bu yıl dört derneğin daha açıldığını ifade eden Taşkan, "Dernek yönetimleri, denetim öncesinde Dernekler Kanunu ve yönetmeliklere göre belirtilen ceza ve ceza uygulamalarını dikkate alarak defter ve kayıt işlemlerini usulüne uygun olarak tutmaları ve eksiklerini tamamlamaları gerekiyor. Yapılan denetimlerde idari yaptırım cezalarının yanı sıra yasalara aykırı durumlardan dolayı adli cezalarda söz konusu oluyor. Ayrıca derneklerin defter tutma esaslarına riayet etmeleri de gerekiyor. En çok karşılaştığımız sorunların başında yetki belgesi konusu. Yönetim kurulu haricinde hiçbir üye şahsi olarak dernek adına gelir toplayamaz. Ancak yönetim kurulu kararıyla düzenlenen yetki belgesi ile dernek üyeleri gelir toplayabilir. Dernekler, bu hususlara dikkat etmeleri gerekiyor” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.