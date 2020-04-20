Sinop'ta dezenfekte işlemleri devam ediyor

Sinop Belediyesi, Türkiye'de korona virüsü vakası görüldüğü ilk günden beri dezenfekte işlemelerine aralıksız devam ediyor.

Vatandaşların uğrak noktaları olan bölgelerde ayrıca hijyen sağlayan belediye, alınacak önlemlerle hastalığın yayılmasını engellemeye çalışıyor. Gece-gündüz demeden günün her saatinde, farklı noktalarda bulunan belediye ekipleri; kamu kurumları, muhtarlıklar, sağlık kuruluşları, camiler, eczaneler, pazar yerleri, parklar ve kaldırımları dezenfekte ediyor. Korona virüsü ile mücadelede planlı bir şekilde, ilin hemen hemen tüm noktalarında gece yarısına kadar ilaçlama yapılıyor.

Sinop Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Belediye Başkanlığımızca her geçen gün etkisi artarak büyüyen ve ülkemizde de görülen korona virüsüne (Kovid-19) önlem amaçlı toplu kullanım alanları başta olmak üzere dezenfekte işlemleri devam ediyor” denildi.