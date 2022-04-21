Sinop'ta doğa yürüyüşü

Sinop'ta 15-22 Nisan Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü ve kuş gözlemi etkinliği gerçekleştirildi.

Sarıkum mevkiinde gerçekleşen doğa yürüyüşü ve kuş gözlemi etkinliğine Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren, Sinop Kütüphanesi Müdürü Erol Akarslan, kurum amirleri ve kurum personelleri katıldı.

Doğa yürüyüşü sonrası açıklamalarda bulunan Metin Süren, “Bizim sürekli iddia ettiğimiz gibi aslında, Sinop Anadolu coğrafyasının özeti konumunda. Anadolu coğrafyasının tüm özelliklerini bünyesinde özetlemiş ve hatta fazlası bile var. Türkiye ortalamasının üzerinde olan konularımız var. Orman bakımından, ekosistem bakımından çok önemli. Bu arada Turizm Haftası münasebetiyle de bu zenginliğimizi kültür ve turizm potansiyelimizi ortaya koyuyoruz. Tabiat varlıklarımız bakımından Milli Parklarımız da çok önemli çalışmalar yapıyor. Bizim turizm merkezi ilan ettiğimiz yer mutlaka tabiat alanı ilan edilmiş oluyor" dedi.

Süren'in açıklamalarının ardından etkinlik kuş gözlemi ile son buldu.