Sinop'ta dolandırıcılıktan aranan şahıs yakalandı

Sinop'ta dolandırıcılık suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü şahıs, emniyet güçlerince yapılan denetimlerde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, dün İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan denetimlerde şüphelenilen bir şahsın GBT kontrolünde, dolandırıcılık suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Sinop E Tipi Kapalı Cezaevi'ne sevk edildi.