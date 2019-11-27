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Sinop'ta dolmuş durakları onarılıyor

Sinop Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından dolmuş duraklarında bakım onarım çalışmaları başlatıldı.


Sinop'ta bulunan tüm bölgelerdeki dolmuş duraklarının deforme olması sebebiyle Sinop Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından boyama ve onarma çalışmaları başlatıldığı duyuruldu.


Sinop Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Oktay, konuyla ilgili; “Kentimizde bilindiği üzere nemin çok oluşu ve deniz kıyısında oluşundan kaynaklı dolmuş duraklarımızın deforme olduğu görüldü. Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından başlatılan çalışma kapsamında şehrimizdeki tüm duraklara bakım yapılacak. Gerekli boyaması, çeşitli onarımları başladı” dedi.


Ayrıca çeşitli bölgelere de dolmuş durağı eklemesi yapılacağını ifade eden Oktay, “Vatandaşlarımızın talebi üzerine ihtiyaç duyulan yerlere dolmuş durağı eklemesi yapıyoruz. Merkeze eklenen Ordu Mahallesi, Bostancılı bölgeleri öncelikli olmak üzere Ada Mahallesi'ne ve çeşitli birkaç bölgeye durak eklemesi yapacağız” diye konuştu.

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