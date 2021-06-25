Sinop'ta düğün salonu randevusuz aşı merkezi oldu

Korona virüsüyle mücadele kapsamında aşılama oranı en yüksek 10 il arasında bulunan Sinop'ta aşıya ulaşımın kolaylaştırılması amacıyla kent merkezinde eski bir düğün salonu binası aşı merkezine dönüştürüldü.

Sinop'ta şu ana kadar 103 bin 464'ü birinci doz, 61 bin 821'i ikinci doz olmak üzere toplamda 165 bin 285 doz aşı uygulandı. Bu rakamlarla birlikte Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca da “Sağlık için kollarınızı sıvayın” mesajıyla birlikte Türkiye'de aşılanma oranlarının en yüksek olduğu 10 il arasında yüzde 64,03 oranla Sinop'u da gösterdi.

Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan iller arasında da yer alan Sinop 12-18 Haziran tablosunda yüz binde 14,78 oranıyla da dikkat çekmişti. Vaka sayılarındaki bu düşüşle birlikte Sinop'ta aşılamada da hız kesilmedi. Kentte aşılamanın daha da arttırılması amacıyla eski bir düğün salonu randevusuz aşılama merkezine dönüştürüldü.

Gazi Caddesi üzerinde hizmete alınan Merkez, sabah saatlerinden itibaren yoğun ilgi gördü. 18 yaş ve üzeri herkese randevusuz aşılama hizmeti verildiğini duyanlar buraya akın etti. İşlerinden fırsat bulamayan vatandaşlar için de kullandıkları güzergah üzerindeki bu nokta kolaylık sağladı.

Merkezin ilk etapta hafta içi mesai saatleri içinde aşı uygulaması gerçekleştireceği ve ilerleyen süreçte hafta sonları da aşı yapılmaya başlanacağı belirtildi.