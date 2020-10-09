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Sinop'ta “Dünya Posta Günü" kutlandı

Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Sinop Gençlik Merkezi "9 Ekim Dünya Posta Günü" dolayısıyla PTT İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Sinop Gençlik Merkezi "9 Ekim Dünya Posta Günü" dolayısıyla PTT İl Müdürlüğünü ziyaret etti.


Ziyarete gelen Sinop Gençlik Merkezi gönüllü gençlerini karşılayan PTT Sinop Başmüdürü İbrahim Köklü postacıları unutmayan gençlere teşekkür etti.


PTT Sinop Başmüdürü İbrahim Köklü ile kısa süre sohbet eden gençlik merkezi görevlileri daha sonra PTT personelinin Dünya Posta Günü'nü kutlayarak çiçek takdim etti.

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