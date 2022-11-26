İhlas Haber Ajansı

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Sinop'ta durdurulan araçta 15 gram metamfetamin yakalandı

Sinop’ta şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 15 gram metamfetamin ele geçirildi.

Sinop'ta şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 15 gram metamfetamin ele geçirildi.


Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan 1 araç ve içindeki 2 şahıs üzerinde arama yapıldı. Araçta 15,4 gram metamfetamin, 1,5 gram esrar, 1 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.


Emniyet güçlerince gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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