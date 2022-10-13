Sinop'ta durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

Sinop'ta durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araç ve içindeki iki şahsın üzerinde yapılan aramalarda 1 adet çakı, 2 gram metamfetamin maddesi, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Konuyla ilgili Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğümüzce 13Ekim'de durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araç ve iki şahıs üzerinde yapılan aramalarda 1 adet çakı, 2 gr metamfetamin maddesi, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilmiştir. 2 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır" denildi.