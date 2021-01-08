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Sinop'ta EBA Destek Noktaları öğrencilere hizmete devam ediyor

Sinop’ta uzaktan eğitim sürecinde altyapı ve teknolojik yetersizliklerden dolayı öğrencilerin eğitimden geri kalmaması için 7 adet Gezici Mobil Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Destek Aracı ve 106 adet EBA Destek Noktası hizmet veriyor.

Sinop'ta uzaktan eğitim sürecinde altyapı ve teknolojik yetersizliklerden dolayı öğrencilerin eğitimden geri kalmaması için 7 adet Gezici Mobil Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Destek Aracı ve 106 adet EBA Destek Noktası hizmet veriyor.


Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uzaktan eğitim imkanlarına erişim noktasında öğrencilere her türlü destek veriliyor. Gezici araçlar ve okullardaki EBA destek noktaları ile öğrencilerin canlı derslere katılımı sağlanıyor.


Kozcuğaz köyündeki Gezici Mobil EBA Destek aracından, canlı derslere katılan öğrencilerle çevrimiçi görüşen Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu da bu desteği yineledi. Öğrencilerle sohbet eden Vali Karaömeroğlu öğrencilerin geleceği ve eğitimleri için tüm desteği sağlayacaklarını belirtti.


Konu hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, il genelinde 7 adet Gezici Mobil EBA Destek Aracı olduğunu, ayrıca okullarda 106 adet EBA Destek Noktası bulunduğunu öğrencilerin evlerine en yakın EBA Destek Noktası'ndan faydalanabildiklerini ifade etti.

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