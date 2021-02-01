Sinop'ta eğitim yatırımları

Sinop'ta imam hatip okullarına ilgi her geçen gün artıyor. Eski Pazar yeri mevkiinde bulunan imam hatip ortaokulu mevcut koşulların yetersizliğinden dolayı Ada Mahallesi'nde bulunan eski Ticaret Meslek Lisesi binasına taşındı. Yeni yerine taşınan Seyit Bilal İmam Hatip Ortaokulu ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, okula 323 öğrencinin kayıtlı olduğunu söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız imam hatip okullarındaki öğrencilerin diğer öğrencilerle aynı imkana sahip olduğunu belirterek, ”Seyit Bilal İmam Hatip Ortaokulumuzda da diğer okullarımızda olduğu gibi gençlerimiz, istedikleri hayal ettikleri okullara gitmek için çaba sarf ediyorlar. Birçoğu da bunu başarıyor. Gittikleri okullar arasında fen liselerimiz de var, Anadolu liselerimiz de var. Anadolu imam hatip liselerimiz de var. Diğer öğrencilerimizin sahip olduğu bütün imkanlara sahipler. Dolayısıyla onlar da ellerinden gelen her şeyi hayallerine uygun yapmaya çalışıyorlar. Şu anda eski öğrenciler ve yeni kayıtlarla birlikte öğrenci sayımız 323 oldu” dedi.

Yıldız konuşmalarını şöyle tamamladı: ”İmam Hatip Ortaokulumuz merkez ilçemizin tek imam hatip ortaokulu. Buraya güzel bir binaya taşınmış oldu. Ben burada daha sağlıklı daha huzurlu daha güzel bir eğitim öğretim faaliyetinin devam edeceğini düşünüyorum. Biliyorsunuz salgın sürecindeki bu kısıtlamalar başladığından dolayı henüz daha olması gerektiği gibi cıvıl cıvıl günler, güzel günler daha olmadı. Ama inşallah en yakın zamanda olacaktır. Bizim hedefimiz çocuklarımızı çift kanatla uçurmaktı. Ben burada da diğer okullarımızda da olduğu gibi hem çocuklarımızın bilimsel anlamda hem de milli manevi değerlerimizi kuşanma anlamında çift kanatla öğretmenlerimiz tarafından uçurulacağını düşünüyorum. Hayırlı olsun diyorum. İnşallah güzel günler yakındır."