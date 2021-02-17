Sinop'ta eğitime kar engeli

Sinop'ta etkisini gösteren soğuk havalar nedeniyle yüz yüze eğitimin 2 gün daha ertelendiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde 18 Şubat Çarşamba ve 19 Şubat Perşembe günü olumsuz hava koşullarından kaynaklı okullara erişimde yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle resmi ve özel tüm okullarda yüz yüze eğitime iki gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Öte yandan, tüm sınıflarda eğitime uzaktan devam edileceği kaydedildi.