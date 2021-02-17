İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sinop'ta eğitime kar engeli

Sinop’ta etkisini gösteren soğuk havalar nedeniyle yüz yüze eğitimin 2 gün daha ertelendiği bildirildi.

Sinop'ta etkisini gösteren soğuk havalar nedeniyle yüz yüze eğitimin 2 gün daha ertelendiği bildirildi.


Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde 18 Şubat Çarşamba ve 19 Şubat Perşembe günü olumsuz hava koşullarından kaynaklı okullara erişimde yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle resmi ve özel tüm okullarda yüz yüze eğitime iki gün süreyle ara verildiği belirtildi.


Öte yandan, tüm sınıflarda eğitime uzaktan devam edileceği kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.