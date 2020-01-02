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Sinop'ta ekmek israfı

Sinop’ta çöpe atılan çok sayıda ekmek, duyarlı bir vatandaş tarafından alınarak hayvanlara veriliyor.

Sinop'ta çöpe atılan çok sayıda ekmek, duyarlı bir vatandaş tarafından alınarak hayvanlara veriliyor.


Sinop'ta yaşayan emekli ziraatçı Ahmet Ertuğrul, çöpten topladığı ekmekleri hayvanlara vererek israf olmasını önlüyor. Tersane bölgesinde buzhanenin yanından geçerken çöp konteynerine atılan ekmekleri fark eden Ertuğrul, ekmekleri tek tek çıkartarak çöpten aldı. Ekmek israfının yaygınlaşmasına ve ekmeklerin çöpe atılmasına üzülen Ertuğrul, topladığı ekmeklerle hayvanların karınlarını doyurdu.


Ahmet Ertuğrul konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Tok açın halinden anlamaz. Onlarca aç insan varken insanların bu şekilde ekmekleri çöpe atmasına üzülüyorum. Ekmek büyük nimettir, çöpe atılmaz” dedi.

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