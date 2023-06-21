Sinop'ta el sanatları sergisi

Sinop Sabahattin Ali Kültür Merkezinde açılan sergide, Halk Eğitim bünyesinde bulunan kursiyerler 3 gün boyunca eserlerini sergileyecek. Sergi hakkında bilgiler veren Sinop Halk Eğitim Müdürü Turgay Altun, “Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından karma bir sergi açtık. Sergi bugün başladı ve 3 gün devam edecek. Bu kapsamda seramik sınıfımız, resim ve model sınıfımız ürettikleri ürünleri sergileyecekler. Bu sergideki arkadaşlar 1 Eylül 2022 tarihinden bugüne kadar yaptıkları tüm ürünleri getirdiler. Şuan sergilemeye hazır durumdalar. Sergimiz 3 gün açık. Vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.

Halk Eğitim Kursiyeri Aynur Oğuz Giray ise “Burada toplam 8 eserim var. Normalde 40'a yakın eser yaptım. Fakat buraya 8 tanesini getirdim" diye konuştu.