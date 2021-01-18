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Sinop'ta emniyet güçlerinin kar mesaisi

Sinop’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Sinop İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de yoğun mesai harcıyor.

Sinop'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de yoğun mesai harcıyor. Ekipler yaşanan kazalarda aldıkları görevlerin yanı sıra yolda kalan vatandaşlara omuz vererek araçlarını çıkarmakta da yardımcı oluyor.


Sinop'ta karlı ve buzlu yollarda birçok kaza ve yolda kalma olayı yaşandı. Kameralara yansıyan olaylardan birinde 2 adet dorse taşıyan bir tır yolda kaldı. Tırın ikinci dorsesi tehlikeli biçimde kayarak yolu kapattı. Araç hareket edemez hale geldi. Olaya emniyet güçleri müdahale etti. Yolun tuzlama aracı tarafından tuzlanmasıyla aracın yere tutuşu sağlandı ve tır yoluna devam edebildi.


Yolda kalan bir diğer araçta yine emniyet güçlerince kurtarıldı. Ekipler aracın ilerleyebilmesi için arkadan itilmesine yardım etti. Vatandaşa omuz veren ekiplerin görüntüsü emniyet güçlerinin yaptıkları fedakarlıkların bir simgesi oldu.

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