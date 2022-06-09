Sinop'ta en çok pil toplayan öğrencilere ödül

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Atık Pil Toplama kampanyasında okullar arasından en çok pil toplayarak geri dönüşüme destek veren İstiklal Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrencilere hediyeler veren Ayhan, “Geri dönüşüme destek olan öğrencilerimizle bir araya geldik, hak ettikleri hediyelerini dağıttık. Çocuklarımızı böyle bilinçli yetiştiren kıymetli veliler ve eğitim hayatlarına dokunan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.