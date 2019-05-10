Sinop'ta Engelliler Haftası kutlamaları

Sinop'ta “10-16 Mayıs Engelliler Haftası” etkinlikleri düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi'nde hazırlanan program, Sinop Valisi Köksal Şakalar ve Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan tarafından kurdele kesimi ile başladı. Ardından engelli vatandaşlar tarafından hazırlanan sergiyi ziyaret eden Vali Şakalar ve Başkan Ayhan, sunulan ürünlerin yapısı ve yapılışı hakkında bilgiler aldı.

Hazırlanan sahne programında Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Melih Keleş sahneye çıkarak konuşma yaptı. Keleş yaptığı konuşmada; “Tüm engelli bireylerimizin yasal ve sosyal haklarından haberdar olmaları amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Engelliler haftası, engelli vatandaşlarımızın sadece bir gün veya bir hafta hatırlanması anlamına gelmemektedir. Engelli vatandaşlarımız yılda bir hafta da olsa sorunlarının gündeme getirilmesine katkı sağlamaktadır. Devletimizin katkılarıyla engelli vatandaşlarımıza her ay düzenli olarak ödenek verilerek destek olunmaktadır. Amacımız engelli vatandaşlarımızın normal bir şekilde yaşamlarını sürdürmeleri, yaşam standartlarını geliştirmektir. Gerekli imkanlar ve fırsatlar verildiğinde bir çok engelli birey tüketici pozisyonundan çıkıp üretici konumuna girebilmekte, üretken bireyler olmaktadır. Yeter ki koşullar engel olmasın. Engelli çocuklarımızın üzerinde çok emeği geçen Sinop Özel Eğitim İlk ve ortaokulu öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Programda son olarak Sinop Özel Eğitim İlk ve Ortaokulu öğrencilerinin ‘Kurtuluş Mücadelesi'nin 100. Yılı” dolayısıyla hazırlanan perde gösterisi izleyicilerden büyük alkış aldı.

Düzenlenen programa İl Jandarma Komutanı Halil Altıntaş, çeşitli kamu kurum ve kuruluş müdürleri, engelli çocuklar ve aileleri katıldı.