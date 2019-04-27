Sinop'ta Engelliler Meclisi kurulacak

Türkiye'deki Engelli STK'ları bir araya getirmek amacıyla Türkiye Engelliler Konfederasyonu, hayata geçirilen ve Avrupa Birliği tarafından da desteklenen “Türkiye Engelliler Meclisi Projesi"ni Sinop'ta başlattı.

Türkiye geneli toplamında 52 ilde kurulacak İl Engelliler Meclisi'nde Sinop 42. sırada. İl geneli ve ilçelerde engelliler adına faaliyet gösteren 8 dernek seçime gidecek. Proje kapsamında kuruluşu tamamlanan 52 ildeki engelli örgütlerine yönelik eğitimler yapılacak. Sonbaharda başlayacak olan bu eğitimler sivil toplum kuruluşlarının uluslararası sözleşmeler, 'kaynak geliştirme', 'savunuculuk, 'izleme', 'gönüllü yönetimi' ve 'medya' konularında güçlenmelerini amaçlıyor.

Sinop'ta oluşturulacak İl Engelli Meclisi çalışmalar için Sinop'ta bulunan Türkiye Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli açıklamasında, “Engelliler Konfederasyonu yakında bir çağrı yayınlayacak ve ülke genelindeki tüm il Engelli Meclislerinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına proje karşılığında hibe desteği sağlayacak. Projeleriyle başvuran ve bağımsız bir seçici kurulun değerlendirmesi sonucunda finale kalan sivil toplum örgütlerine fon sağlanacak” dedi.