Sinop'ta eski damat, kayınpederi ve kayınbiraderini vurdu

Sinop'un Durağan ilçesinde bir şahıs, kullandığı motosiklete çarparak yaralanmasına neden olan eski kayınpederi ve eski kayınbiraderini tabancayla vurarak yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Durağan'a bağlı Hacımahmutlu köyünde motosikletiyle seyreden Ali E.'yi (35) otomobille takip eden eski kayınpederi Selami Ö. (52) ve eski kayınbiraderi Mustafa Ö. (24), iddiaya göre çarparak motosikletten düşmesine neden oldu. Kazada yaralanan Ali E., yanındaki tabanca ile eski kayınpederi ve eski kayınbiraderine ateş etti. Olayı gören çevredekiler tarafları ayırıp, durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ilk önce Durağan Devlet Hastanesine, ardından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine sevk edildi. Eski damat Ali E. ise polis ekiplerince olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.