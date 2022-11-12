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Sinop'ta eşsiz sonbahar güzelliği

Türkiye’nin en kuzeyi Sinop’ta yüksek rakımlı ilçelerin ardından, rakımın sıfıra yaklaştığı kent merkezindeki ormanlar sonbahar renklerine büründü.

Türkiye'nin en kuzeyi Sinop'ta yüksek rakımlı ilçelerin ardından, rakımın sıfıra yaklaştığı kent merkezindeki ormanlar sonbahar renklerine büründü.


Türkiye'nin en kuzey ucu Abalı köyü İnceburun yolu üzerinde bulunan ormanlar, kendini sonbaharın nefes kesen renklerine bıraktı. Ağaçları kaplayan sarı ve turuncu rengi, eşsiz doğada görsel şölen oluşturdu. Ortaya çıkan sonbahar manzarası dron ile havadan görüntülendi.

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