Sinop'ta ev yangını: 1 ölü

Sinop'un Erfelek ilçesinde bir evde evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Yangın saat 01.00 sıralarında Erfelek Balıfakı köyü Hamzaoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belli olmayan bir nedenle Hamit Karadeniz'e ait olan evde yangın çıktı. Tek katlı ahşap ev kül olurken, Erfelek Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında ev sahibi Hamit Karadeniz hayatını kaybetti.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.