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Sinop'ta ev yangını

Sinop’un Gerze ilçesinde çıkan yangında ev, ahır ve ambar küle döndü.

Sinop'un Gerze ilçesinde çıkan yangında ev, ahır ve ambar küle döndü.


Yangın, Çakıldak köyü Göller Mahallesi'nde Cemil Dingil'e ait evde meydana geldi. İhbar üzerine yanan ev ve ahıra Sinop ve Gerze itfaiye ekipleri ile Sinop Orman İşletme arazözleri müdahale etti. Yanan ev ve ahırın Sinop Özel İdareye ait iş makinesi ile yıkıldığı, ardından da toprak dökülerek örtü uygulaması yapıldığı bilgisi alındı.


Yangının bahçede pekmez yaparken bırakılan ateşten çıkmış olabileceği düşünülüyor.

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