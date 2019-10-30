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Sinop'ta fener alayı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Sinop’ta fener alayı düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Sinop'ta fener alayı düzenlendi. Fener alayına binlerce Sinoplu katıldı.


Sinop Hükümet Konağı önünden başlayan fener alayı, İskele Meydanı Atatürk Anıtı önünde devam etti. Fener alayına Sinop Valisi Köksal Şakalar, Belediye Başkanı Barış Ayhan, Emniyet Müdürü Cahit Şahin, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Ardından Uğur Mumcu Meydanı'nda 29 Ekim konseri düzenlendi. Konser öncesi sahneye çıkan Belediye Başkanı Barış Ayhan, tüm Sinopluların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

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