Sinop'ta fırtına elektrik telini kopardı

Sinop'ta etkili olan fırtına nedeniyle sallanan ağaç dalı elektrik telini kopardı.

Sinop'ta saatteki hızı 30 kilometrenin üzerine çıkan fırtına nedeniyle savrulan ağaç dalları, Akliman mevkisinde elektrik telini kopardı. Kopan tel nedeniyle bölgede elektrik kesintisi yaşandı. YEDAŞ ekipleri, kısa sürede duruma müdahale ederek tellere zarar veren ağacın dalını kesti, ardından yeniden bağlantı sağlayarak sorunu giderdi. Öte yandan Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, bölgenin bugünden (Salı) itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceğini belirtti.

8-14 derece düşüş yaşanacak

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının bölge genelinde 8 ila 14 derece azalarak mevsim normallerinin altına inmesi beklendiği vurgulanarak, “Soğuk havayla birlikte yağışların bölgemizin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şekline dönüşeceği tahmin ediliyor. Çarşamba, perşembe ve cuma günleri bölgemizin kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerinde ise orta ve yer yer kuvvetli olmak üzere zirai don bekleniyor. Rüzgarın, salı günü bölgemiz genelinde kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor” ifadelerine yer verildi.

Soğuk havayla birlikte yer yer kar yağışları ile kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğinden ulaşımda aksamalar, zirai don, buzlanma ve sağlık sorunları gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulunuldu.