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Sinop'ta fırtına: Evlerin çatısı uçtu

Sinop’un Türkeli ilçesinde meydana gelen şiddetli fırtına nedeniyle birçok evin çatısı uçtu.

Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen şiddetli fırtına nedeniyle birçok evin çatısı uçtu. Bir apartmanın uçan çatısı, başka bir apartmanın evine girdi.


İlçede öğle saatlerinde başlayan şiddetli fırtına hayatı felç etti. Çok sayıda apartmanın çatısı uçtu, bazı araçlarda maddi hasar meydana geldi.


Şiddetli fırtına nedeniyle bir apartmandan kopan çatı, yan binadaki evin içerisine girdi. Evde kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önledi.


Cumhuriyet Caddesi'nde bir apartmanın çatısının uçarak başka bir apartmana çarparak parçalanması kameralara yansıdı.

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