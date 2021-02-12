Sinop'ta fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Sinop'ta etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Öğle saatlerinde saatte 60 kilometre esen rüzgâr, zaman zaman hızını 75 kilometreye kadar çıkartarak, fırtınaya dönüştü. Fırtına nedeniyle vatandaşlar yolda yürümekte güçlük çekerken çöp konteynerleri devrildi, tabelalar yıkıldı. Bazı bölgelerde elektrik tellerinin kopması nedeniyle kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı. Denizde dev dalgalar oluştu. Fırtına nedeniyle kimi denizciler teknelerini karaya çekerek önlem aldı. Bazı vatandaşlar da limanda bağlı olan kayıklarının başına gelerek muhtemel halat kopmalarına karşı kayık iplerini kontrol ettiler.