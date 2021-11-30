Sinop'ta fırtına kabusu: Öğrenciler ölümden döndü

Sinop'un Türkeli ilçesinde, şiddetli fırtına nedeniyle bir apartmanın çatısının uçarak, üniversite öğrencilerinin kaldığı misafirhaneye çarpması ve öğrencilerin o anki panik anları kameraya yansıdı.

İlçede öğle saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle çok sayıda apartmanın çatısı uçtu, bazı araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Türkeli Limanı'nda fırtına nedeniyle iki balıkçı teknesi alabora olurken, Gemiyanı Mahallesi'nde bulunan bir apartmandan kopan çatı, yan binadaki evin içerisine girdi. Evde kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önledi.

Üniversite öğrencileri tahliye edildi

Şiddetli fırtına nedeniyle bir apartmanın çatısının uçarak, üniversite öğrencilerinin kaldığı misafirhaneye çarpmasından dolayı öğrencilerin can sağlığının korunması amacıyla kaymakamlık tarafından alınan kararla misafirhanede kalan 39 kız öğrenci, Gazi Mustafa Kemal Yatılı Bölge Okuluna tahliye edildi.

O anları yaşayan öğrencilerden Gamze Batur, "Biz kaldığımız misafirhanenin terasındaydık. Bir anda karşı binanın çatısından cisimler uçtu. Biz de çok korktuk. Ne yapacağımızı şaşırdık. Hepimiz aşağı indik" dedi.

Öğrenci Sevgi Özkan, "Kahvaltı yaparken rüzgar başladı, yapraklar uçuşmaya başladı önce. Daha sonra karşımızda bulunan binanın çatısı bizim camımıza doğru geldi ve sonra kızlarla birlikte bağırmaya başladık. Görevliler de bizi alt kata indirdi. Böyle bir şey beklemiyorduk. Her şey aniden gerçekleşti" diye konuştu.