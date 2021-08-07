Sinop'ta fırtınada can pazarı: Boğulma tehlikesi geçiren 4 kişi kurtarıldı

SİNOP (İHA) – Sinop'ta denizde yüzerken aniden çıkan fırtına nedeniyle boğulma tehlikesi geçiren 4 kişinin imdadına sahil güvenlik ve deniz polisi ekipleri yetişti. Ekipler fırtına nedeniyle kıyıya yanaşmakta güçlük çekti.

Sinop'ta aniden çıkan fırtına nedeniyle denizde bulunanlar zor anlar yaşadı. Ordu Mahallesi Denizler mevkii sahilinde gerçekleşen olayda iddiaya göre bir baba 14 yaşındaki kızının içinde bulunduğu botu halatla çekiyordu. Bu sırada çıkan aniden çıkan fırtına sonucu baba, botun halatını tutamadı. Bot içinde genç kız ile birlikte açığa sürüklendi. Kızı kurtarmak için sahildeki vatandaşlar da denize açılarak seferber oldu. Çabalar yetersiz kaldı. Kızı kurtarmak için tekneyle açılanlarda denizde sürüklenmeye başladı. Deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerine durumun haber verilmesi üzerine genç kız, onu kurtarmaya çalışan babası ve yanındaki 2 kişi ekiplerce kurtarıldı. Durumları iyi olan baba ve kız deniz polisi ekiplerinin teknesine alındı. Diğer vatandaşlar da yapılan yardımla kıyıya kadar çıkabildi.

Kıyıya yanaşmaya çalışan deniz polisi teknesi de fırtına da güçlük yaşadı. Baba ve kız Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumlarının iyi olduğu öğrenildi.