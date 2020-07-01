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Sinop'ta freni boşalan kamyonet üst geçide çarptı: 2 yaralı

Sinop’ta rampa aşağı inerken freni boşalan kamyonetin üst geçide çarpması sonucu 2 işçi yaralandı.

Sinop'ta rampa aşağı inerken freni boşalan kamyonetin üst geçide çarpması sonucu 2 işçi yaralandı.


Kaza, öğle saatlerinde il merkezi 18 Evler mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali Değerli yönetimindeki 57 AAH 230 plakalı kamyonet rampa indiği esnada freni boşalınca kontrolden çıkarak üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyonet kasasında bulunan yabancı uyruklu işçi Hakmet Zaura ve kamyonet sürücüsü Mehmet Ali Değerli yaralandı.


Bulunduğu yerde sıkışan araç sürücüsü Mehmet Ali Değerli, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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