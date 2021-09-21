Sinop'ta futbol sezonu başlıyor

Sinop'ta 2021-2022 futbol sezonu başlıyor.

Sinop Amatör Spor Kulüpleri Derneği Başkanı Ayhan Özhan, Kürek ve Yelken Sporcu Eğitim Merkezi'nde amatör futbol kulüp temsilcileriyle bir araya gelerek değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sinop Amatör Spor Kulüpleri Derneği Başkanı Ayhan Özhan, “Amatör futbol kulüp temsilcilerimizle bir araya geldik. Birlikte yaptığımız değerlendirme toplantısı sonucu Ayancık ve Türkeli ilçelerimizde yaşanan sel felaketinden sonra yok olan sahaların ve kulüplerimizin durumları değerlendirildi. Yeni sezonumuz tüm camiamıza hayırlı olsun" dedi.

Toplantıya, Sinop GSIM Spor Şube Müdürü Kadir Altunkaynak, Sinop İl Hakem Kurulu Başkanı Mehmet Yağcı, Sinop Futbol il Temsilcisi Ö.Serdar Öztürk ve amatör spor kulüp temsilcileri katıldı.