Sinop'ta Galatasaray coşkusu

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın taraftarları büyük sevinç yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekibin Türk Telekom Arena Stadyumu'nda karşılaştığı maçta Başakşehir'i 2-1 mağlup etmesinin ardından çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar, bayraklar, atkılar ve meşalelerle Sinop kent merkezindeki Uğur Mumcu Meydanı'na akın etti. Tezahürat yaparak meydanda bir araya gelen taraftar grubu, burada sevinç gösterisinde bulundu. Çok sayıda vatandaş da araçlarla konvoy yaparak şehir turu attı. Sarı-kırmızı bayraklarla süslenen araçlarla konvoy yapan vatandaşlar klaksonlarla şampiyonluğu kutladı. Uzun araç konvoyunun oluştuğu kent merkezinde kutlamalarını sürdüren taraftarlar, daha sonra dağıldı.