Sinop'ta geçen yıl 2 bin 7 trafik kazası oldu

Sinop'ta 2022 yılında bin 449 maddi hasarlı, 558 ölümlü ve yaralanmalı olmak üzere toplam 2 bin 7 trafik kazası meydana geldi. Yaşanan trafik kazalarında 25 kişi ölürken, 893 kişi de yaralandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı, 2022 yılı karayolu trafik kaza istatistikleri haber bültenini açıkladı. Buna göre, Sinop'ta 2022 yılında toplam 2 bin 7 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların bin 449 adedi maddi hasarlı, 558 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazası olarak kaydedildi. Meydana gelen trafik kazaları sonucunda 9 kişi kaza yerinde, 16 kişi ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra 30 gün içinde olmak üzere 25 kişi hayatını kaybetti, 893 kişi ise yaralandı.